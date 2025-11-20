La Funaro e Firenze se ne vanno in Svizzera per ottenere il via libera dalla Uefa. La deroga necessaria sulla copertura dello stadio

Firenze va in missione in Svizzera, a Nyon, nella casa della Uefa per illustrare la propria candidatura per gli Europei del 2032 che si terranno in Italia e Turchia.

A rappresentare la città ci sarà il sindaco Sara Funaro, con il responsabile unico del progetto di riqualificazione Alessandro Dreoni, la direttrice generale Lucia Bartoli, i progettisti di Arup e due delegati della Fiorentina: Edoardo Milano e Fabrizio Sanna.

Deroga sulla copertura

130 sono i criteri da rispettare secondo i canoni Uefa. Ma come sottolinea stamani La Nazione, c'è la speranza di una deroga come soluzione a una delle questioni più spinose: il parterre di tribuna senza copertura come da disposizione della Soprintendenza. La Uefa invece pretende che nessuna porzione dello stadio resti scoperta.

Come detto nei giorni scorsi dalla stessa Funaro, si tratta di “un primo appuntamento interlocutorio che è stato fatto anche con altre città”, nel corso del quale sarà presentato “il progetto e i criteri del rifacimento dello stadio”.

Obiettivo finale

Tante variabili in campo ma un solo obiettivo finale: ottenere il via libera dell'Uefa e intercettare i fondi ministeriali per concludere i lavori.