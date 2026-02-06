Due mancini non sono al meglio per il Torino. La scelta di Vanoli per la sinistra

Paolo Vanoli studia la formazione per una partita da non sbagliare. A Firenze arriva il Torino e la sfida si preannuncia caldissima in tema salvezza, sia per l'una che per l'altra squadra.

I dubbi

Dal Viola Park arriva la notizia di qualche acciacco per i mancini Gosens e Parisi, che arrivano non al meglio alla gara del Franchi. E' quello sulla sinistra uno dei pochi dubbi dell'allenatore in vista della sfida.

Le scelte

Proprio oggi Vanoli scioglierà le riserve su chi sarà il terzino sinistro. Davanti torna Kean al posto di Piccoli, mentre sugli esterni sono favoriti Gudmundsson e Solomon. In mezzo Mandragora con Fagioli e uno tra Brescianini e Ndour. Lo scrive il Corriere dello Sport.