Vi ricordate l'ex meteora viola Montiel? Adesso è pronto a ripartire dalla Finlandia

Vi ricordate di Tofol Montiel? Il 25enne spagnolo, ex Fiorentina, è pronto a ricominciare dalla Finlandia. Ufficiale il suo passaggio all'FC Lahti.

Il passato a Firenze

Negli ultimi giorni il classe 2000 si era allenato in Toscana con il San Donato Tavarnelle prima di cercare una nuova sistemazione e dopo l'ultima avventura ungherese. Il giocatore spagnolo ha vestito la maglia viola dal 2018 al 2021, senza lasciare traccia.

L'ufficialità

"Il FC Lahti e il 25enne attaccante spagnolo Tòfol Montiel hanno firmato un contratto per la stagione 2025. Il contratto prevede anche un'opzione per la stagione 2026. Montiel ha acquisito esperienza da giocatore, tra le altre, nella Serie A italiana e nel campionato portoghese. L'ultima volta Montiel ha giocato nel campionato ungherese, nelle fila del Kecskeméti TE".