Soriano: "Thiago Motta ha fatto una scelta personale ma il Bologna è in buone mani: ecco perchè Italiano è perfetto"

Questo pomeriggio l’ex centrocampista del Bologna Roberto Soriano, in un intervista al Corriere dello Sport, ha commentato la staffetta sulla panchina rossoblu tra Thiago Motta, approdato alla Juventus, e l’ex Fiorentina Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue parole:

"Ha certamente scelto il meglio per sè. Thiago ha preso una strada e un’opportunità che non si ha la possibilità di imboccare ogni giorno nella vita e lo capisco bene. Ovviamente, ripetersi in Champions con lo stesso gruppo sarebbe stato fantastico, ma con Vincenzo Italiano il Bologna è in mani sicure. Ho sempre apprezzato il suo modo di far giocare le squadre che ha allenato”.

“Ecco perchè Italiano è l'ideale per il Bologna”

Ha poi concluso: ”Sono convinto che Italiano sa il profilo perfetto per succedere all’italobrasiliano. E’ un allenatore moderno, a cui piace proporre un gioco molto offensivo: al comando di una squadra come il Bologna può fare grandi cose. Ha perso diverse finali, ma poco importa, perché già arrivare a quel punto si può definire un’impresa. Sicuramente era il profilo più adatto per il dopo Motta".