"United Road, ci vediamo sabato": De Gea annuncia il ritorno e scalda i cuori dei tifosi del Manchester United

L'ultima amichevole della Fiorentina oltremanica sarà a ‘Old Trafford’, in una suggestiva gara contro il Manchester United che evoca anche ricordi di Champions League. Un protagonista in particolare sente più degli altri questa sfida: David De Gea, due anni dopo, tornerà in quella che è stata la sua casa per ben dodici stagioni.

Una partita che non lascia emotivamente indifferente il portiere spagnolo, che ci ha tenuto a ribadire quanto conti per lui. Il suo messaggio su X recita: “United Road. See you Saturday”. Ci vediamo sabato, insomma, per un giorno che non dimenticherà.