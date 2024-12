Cassano: "Un grande abbraccio a Bove, ci sono passato anch'io. All'inizio c'è tanta paura ma..."

A Viva El Futbol l'ex calciatore Antonio Cassano ha voluto lasciare un proprio pensiero per Edoardo Bove nel ricordo di quello che anche a lui successe nel 2015, un problema cardiaco che aveva spaventato il mondo del pallone, come per Fiorentina-Inter di domenica scorsa.

“All'inizio c'è paura ma Bove non va lasciato da solo”

“Ci sono passato, all’inizio c'è tanta paura. Edoardo ci ha fatto prendere un grande spavento, io non riuscivo a parlare ieri sera durante l’accaduto. La cosa fondamentale è che ora sta bene e l’importante è che la gente stia al suo fianco. All’inizio può esserci scoramento, non va lasciato da solo. Spero che si rimetta e superi alla grande questo momento".