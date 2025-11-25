C'è una Fiorentina che sogna in grande: l'Under 17 di Guberti viaggia a gonfie vele. E c'è un big match in vista

Nel torpore della prima squadra, c'è invece una Fiorentina che vuole continuare a crescere e a sognare in grande. L'Under 17, infatti, sta facendo un ottimo campionato sotto la guida di mister Stefano Guberti.

L'ottimo cammino della Fiorentina Under 17

La squadra è incappata in una sola sconfitta nel giro di undici giornate, quella del 14 settembre contro l'Empoli capolista nel derby. Da lì in poi è cominciato un rendimento estremamente positivo, con cinque successi nelle ultime sei partite. L'ultimo è arrivato in trasferta contro il Palermo, con un sontuoso 1-4. Mister Guberti era stato chiaro: “Prima di tutto viene la crescita dei ragazzi. Poi, se seguono i risultati… tanto meglio. L'importante è entrare nella loro testa e convincerli”. Per ora sta riuscendo tutto.

Una ghiotta occasione tra qualche giorno

Adesso la Fiorentina Under 17 è terza, alle spalle di Empoli e Roma (a +2). E tra due settimane c'è il big match proprio contro i giallorossi: una vittoria permetterebbe il sorpasso e un gran segnale a tutto il campionato.