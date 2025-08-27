L’ex centrocampista del Cagliari Alessandro Budel, oggi opinionista per DAZN, ha parlato a News.Superscommesse.it, esprimendosi sulle prospettive di salvezza dell’ultimo avversario della Fiorentina, ma anche sul prossimo sfidante viola.

‘Cagliari, la cessione di Piccoli alla Fiorentina sposta molto’

“Finché non era stato venduto Piccoli, ti avrei detto che la salvezza sarebbe stata semplice per il Cagliari: Pisacane ha le idee chiare, lui era il bomber giusto. La partenza del centravanti, direzione Fiorentina, secondo me sposta molto: la salvezza è comunque alla portata, però adesso sarà più difficile. Ce la faranno, ma sarà più complicato”.

‘Shock Torino’

“Non mi aspettavo un avvio così "shock" per il Torino: l'Inter era favorita, però prendere cinque gol è grave”.