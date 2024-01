Guai in vista per De Laurentiis: il presidente del Napoli indagato per falso in bilancio

Il 3-0 rifilato alla Fiorentina ha permesso al Napoli di raggiungere la finale di Supercoppa, per la quale tra l'altro Mazzarri avrà a disposizione anche i nuovi acquisti Traorè e Ngonge. Soddisfazione sportiva che però non va di pari passo con la situazione finanziaria del presidente Aurelio De Laurentiis, finito di nuovo nei guai.

Il caso Osimhen

Stando a quanto riporta La Repubblica, infatti, il presidente partenopeo sarebbe indagato per falso in bilancio in merito all'affare Osimhen. L'attaccante nigeriano è valutato 71,2 milioni nel bilancio del Napoli, che però risulta aver sborsato soltanto 50 milioni. Mentre la procura di Roma continua a indagare, De Laurentiis è stato rinviato a giudizio.