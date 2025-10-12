Filtra ottimismo sull'infortunio di Kean, oggi gli accertamenti medici

C'è apprensione per quanto riguarda l'infortunio di Moise Kean in Nazionale, con l'attaccante viola uscito per infortunio al 15esimo del primo tempo dopo la distorsione alla caviglia.

Filtra ottimismo

Secondo quanto riporta Sky Sport, però, filtra ottimismo sulle sue condizioni (come confermato dal compagno di reparto Retegui) ma saranno solo gli accertamenti di oggi a chiarire l'entità dell'infortunio.

Qualche dubbio

Al momento l'attaccante è in dubbio per la sfida di martedì contro Israele e ci sarà da capire se lo staff azzurro lo terrà ancora in ritiro o lo rimanderà a Firenze.