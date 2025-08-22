Allegri: "La favorita per lo scudetto rimane il Napoli. Poi ci sono otto squadre, tra cui anche la Fiorentina"

Durante la conferenza stampa pre Cremonese ha parlato Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Il neo tecnico rossonero ha parlato anche della prossima Serie A.

Le parole di Allegri sulla nuova Serie A

“Scudetto? Favoriti o non favoriti... Ci sono otto squadre e di solito la favorita è chi vince il campionato precedente (Napoli ndr), poi c'è l'Inter, la Roma, la Fiorentina, la Juventus, la Lazio".

E sul Milan

"Ci siamo anche noi. Bisogna essere molto bravi nel lavoro quotidiano, mantenendo l'equilibrio”.