L'allenatore del Panathinaikos Rui Vitoria ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina di Conference League. Queste le sue parole: "La Fiorentina è una squadra che ha una grande tradizione in questo torneo, ha giocato due finali e abbiamo grande rispetto per loro. Sono una grande squadra. D'altro canto se giochiamo con attenzione tattica possiamo anche fare molto bene. Dobbiamo pensare alla partita dell'andata dove per 75 minuti abbiamo giocato meglio di loro, abbiamo perso la concentrazione solo per 10-20 minuti. Potevamo fare anche il quarto gol.

Non credo che il possesso palla sia importante in queste partite. Dobbiamo muoverci bene e fare quello che abbiamo provato in allenamento, essere efficaci e neutralizzare le armi della squadra viola. Sappiamo che se ci approcciamo bene, possiamo continuare sulla buona strada della qualificazione. Possiamo giocarcela facendo le scelte giuste e prendendo le giuste decisioni. Ho già fatto le mie scelte di formazione ma non dirò niente. Sappiamo che la Fiorentina è forte, ha giocatori forti e un allenatore bravo. Anche noi utilizzeremo le nostre armi e abbiamo individualità buone. Speriamo di festeggiare una grande vittoria.

Per la Fiorentina sarà una finale? Anche noi vogliamo scrivere la nostra storia e daremo tutto per passare il turno. Non possiamo avere cali di concentrazione. Dobbiamo iniziare il match come se stessimo 0-0. La Fiorentina avrà occasione per essere pericolosa, ma sappiamo dove possiamo sviluppare il nostro gioco. Vogliamo scrivere la nostra storia".