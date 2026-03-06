Runjaic: "Contro la Fiorentina ha funzionato tutto, ma abbiamo offerto prestazioni migliori di quella di lunedì"

Alla vigilia della gara sul campo dell'Atalanta, l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic è tornato sulla vittoria di lunedì sera contro la Fiorentina: “Devo dire che ha funzionato un po' tutto ed è venuta fuori un'ottima prestazione davanti ai nostri tifosi, ma abbiamo fornito prove migliori rispetto a quella di lunedì sera, al netto del risultato”.

“Il ritiro ci ha fatto bene”

“Nonostante le tre sconfitte - ha aggiunto - abbiamo tenuto fede ai nostri principi, senza ascoltare ciò che dicevano all'esterno. I ragazzi hanno affrontato bene la situazione, io ho parlato con la squadra ed è stato un confronto positivo. Siamo stati in ritiro due giorni e ci ha fatto bene, ho visto un gruppo concentrato e attento che poi si è confermato sul campo”.