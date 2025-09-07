Napoli in ansia, si ferma il perno della difesa. E ora Conte pensa alle alternative per la Fiorentina

Si è fermato in Nazionale Amir Rrahmani, centrale del Napoli di Antonio Conte. Un dolore nella parte posteriore della coscia lo ha bloccato, nella disfatta del suo Kosovo contro la Svizzera di Sohm.

Guai per il Napoli?

Rrahmani ha lasciato il campo dopo un’ora di gioco e con il risultato già in soffitta, sostituito da Krasniqi. Niente barella né segni di sofferenza eccessiva: è uscito sulle proprie gambe, riporta Il Corriere dello Sport.

Rientrato a Pristina, ieri si è sottoposto ai primi test. Servono almeno 48 ore dall’infortunio per una diagnosi affidabile, ma si può intuire come la sua presenza nella partita di domani contro la Svezia sia davvero difficile.

Ancora, però, è tutto da definire

Il ragazzo sarebbe orientato a tornare a Napoli quanto prima: la sua priorità è quella di rimettersi a disposizione di Conte, evitando ricadute e non forzare in una fase delicata della stagione. Se Rrahmani non avesse alcuna possibilità di scendere in campo contro la Svezia, allora il rientro in Italia diventerebbe la scelta più logica. Il difensore sa che la Fiorentina è dietro l’angolo e che il Napoli ha bisogno della sua presenza in un calendario che diventa subito fitto. L’ultima parola spetterà però al CT Foda.

Conte sa comunque di poter contare su alternative affidabili: Juan Jesus, Buongiorno e Beukema. Tuttavia, l'assenza del kosovaro sarebbe un bel grattacapo per il tecnico campano.