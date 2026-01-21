Fabbian saluta Bologna: "Sono stati anni indimenticabili. Grazie a tutti, sarete sempre nel mio cuore"

In seguito all'ufficialità del suo arrivo alla Fiorentina, Giovanni Fabbian - che ricordiamo verrà automaticamente riscattato in caso di salvezza - ha salutato i tifosi del Bologna con un lungo posto su Instagram:

“Cara Bologna, cari tifosi rossoblù - si legge - sono stati due anni e mezzo speciali, ricchi di emozioni e momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Insieme abbiamo raggiunto traguardi importanti, frutto del lavoro, del sacrificio e dell'unione di questo gruppo e di questa splendida città. Grazie ai miei compagni, allo staff, a mister Motta e mister Italiano, al presidente Saputo, alla dirigenza e a tutte quelle persone che ogni giorno fanno parte di questo club. E grazie a voi, tifosi rossoblù, per il sostegno e l'affetto dimostrati in questi anni. Non lo dimenticherò mai. Comunque vada, sarete sempre nel mio cuore. Con affetto, il vostro Cinno”.