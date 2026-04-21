Due proteste che non hanno senso, Maresca le rispedisce (giustamente) al mittente

La partita tra Lecce e Fiorentina andata in scena ieri sera a Via del Mare, ha visto come arbitro dell'incontro, Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Prima protesta

Due sono gli episodi principali della gara e sono entrambi avvenuti in area di rigore viola. Nel primo, Balbo ha toccato con un braccio un cross di Pierotti. Posizione molto ravvicinata del difensore viola e anche braccio attaccato al corpo, quindi assolutamente non punibile.

Seconda protesta

La seconda protesta dei padroni di casa, sempre sul punteggio di 0-0, è quella a seguito di un contatto fra Ndour e Tiago Gabriel: una trattenuta leggera, troppo poco per pensare possa essere rigore.

Maresca chiude la partita con sei ammonizione, tutt'e sei arrivate nel corso del secondo tempo.