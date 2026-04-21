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Due proteste che non hanno senso, Maresca le rispedisce (giustamente) al mittente

Claudio Tirinnanzi /
Fabio Maresca

La partita tra Lecce e Fiorentina andata in scena ieri sera a Via del Mare, ha visto come arbitro dell'incontro, Fabio Maresca della sezione di Napoli. 

Prima protesta

Due sono gli episodi principali della gara e sono entrambi avvenuti in area di rigore viola. Nel primo, Balbo ha toccato con un braccio un cross di Pierotti. Posizione molto ravvicinata del difensore viola e anche braccio attaccato al corpo, quindi assolutamente non punibile.

Seconda protesta

La seconda protesta dei padroni di casa, sempre sul punteggio di 0-0, è quella a seguito di un contatto fra Ndour e Tiago Gabriel: una trattenuta leggera, troppo poco per pensare possa essere rigore. 

Maresca chiude la partita con sei ammonizione, tutt'e sei arrivate nel corso del secondo tempo. 

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