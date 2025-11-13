L'Italia fatica, ma poi la sfanga nel finale: Gattuso la risolve coi colpi di testa. Una vittoria che non sposta la classifica

Vittoria per l'Italia del ct Gennaro Gattuso: arriva uno 0-2 contro la Moldova. Eppure non è stata una serata semplice, anzi, la Nazionale ci ha messo ben 87 minuti prima di trovare la rete del vantaggio.

Vince l'Italia (ma che fatica)

L'Italia ha dominato e trovato ripetutamente la conclusione, spesso in porta, ma non è mai riuscita a sbloccare il punteggio. Anzi, in ripartenza i padroni di casa hanno provato a colpire. Alla fine, con un colpo di testa da centro area, Mancini ha trovato il gol del vantaggio e Pio Esposito, in pieno recupero e sempre di testa, sigla il definitivo 0-2. Vincono dunque gli azzurri, ricordiamo senza nessun giocatore della Fiorentina a disposizione.

Ma a marzo saranno comunque playoff

La notizia più brutta per la Nazionale, però, se possibile è arrivata proprio prima del match. Il prevedibile successo della Norvegia contro l'Estonia (4-1) ha di fatto cancellato ogni opportunità di passare come primi: saranno playoff a marzo per il Mondiale.