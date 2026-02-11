VIDEO - Il tifoso viola Berrettini va a vedere il River di Martinez Quarta. E scatta un siparietto in Argentina

Matteo Berrettini non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e la sua fede calcistica, la Fiorentina. Il tennista attualmente si trova in Argentina per il torneo ATP 250 di Buenos Aires, tornando sulla terra rossa dopo aver saltato l'Open d'Australia per forfait causa problema agli addominali.

Il tifoso viola Berrettini fa visita a Pezzella e Quarta

Nel match contro Coria, Berrettini è tornato alla vittoria in due set (7-5 7-5) al primo turno. E a fine incontro, nella classica intervista in campo, ha fatto partire un simpatico siparietto, confessando di essere andato a vedere il River Plate al Monumental -dove giocano gli ex Fiorentina Pezzella e Martinez Quarta-, in una storica e brutale sconfitta (1-4) contro il Tigre.

Il siparietto dopo l'incontro vinto in Argentina

“Non so se posso dirlo… sono andato a vedere il River”. Qualche fischio e qualche applauso, tra le risate generali. “Calma, calma… L'atmosfera è incredibile. Il risultato è stato negativo, ma il calcio argentino è pazzesco”. Di seguito il video dell'intervento, su TyC Sports: