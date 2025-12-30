Nuova ammenda contro i tifosi della Fiorentina. E un giocatore viola finisce in diffida
Questo pomeriggio sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in merito all’ultima giornata di campionato, la diciassettesima, conclusasi ieri sera con la vittoria della Roma sul Genoa. E nonostante non ci siano giocatori viola sanzionati, è arrivata un ammenda anche contro la Fiorentina.
Sono due gli squalificati in vista della 18° giornata di Serie A
Per quello che riguarda le decisioni di campo gli squalificati sono due, un giocatore ed un allenatore. Il primo è il difensore del Como Diego Carlos che, da diffidato, ha preso un cartellino giallo nella trasferta a Lecce e dunque salterà la prossima sfida contro l’Udinese. Per quanto riguarda gli allenatori, Di Francesco del Lecce è stato squalificato per due giornate per avere espresso epiteti gravemente insultanti al direttore di gara e per aver proseguito la protesta una volta espulso.
Nuova ammenda per la Fiorentina, mentre Mandragora..
Tornando alla squadra viola, per i viola è arrivata l’ennesima multa. Questa la decisione del giudice: “Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi uno sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Una cifra minore rispetto alle precedenti, ma che testimonia l’attenzione attorno ai sostenitori gigliati dopo le ultime uscite. Rolando Mandragora è invece entrato in diffida dopo la quarta ammonizione rimediata a Parma.