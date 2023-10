Stavolta il West Ham fa parlare di sé in modo positivo: lo splendido gesto di Areola e Bowen

Il West Ham torna a far parlare di sé, ma stavolta in modo estremamente positivo. La squadra inglese, finalista della scorsa Conference League contro la Fiorentina, è stata impegnata nel weekend nella sfida di Premier League contro il Newcastle. Al momento dell'ingresso in campo, gli spettatori hanno notato subito una particolarità: il portiere Areola e il bambino che lo accompagnava indossavano delle cuffie anti-rumore.

Il motivo è stato spiegato dallo stesso portiere nel post partita: il piccolo, di nome Charlie, doveva indossare le cuffie a causa di un disturbo dello spettro autistico, e così anche Areola le ha volute indossare per metterlo a suo agio. Dello stesso gesto si è reso protagonista anche il capitano del West Ham, Jarrod Bowen.