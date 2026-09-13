Di Vaio: "Piccoli non si è ancora espresso al meglio. Può andare in doppia cifra per molti anni"

Marco Di Vaio, DS del Bologna, è stato intervistato nel pre-partita dei suoi in trasferta a Napoli: questo il suo commento sull'ex Fiorentina Piccoli a DAZN.

Le parole di Di Vaio

La domanda riguardava i motivi dell'investimento importante che il Bologna ha fatto su Piccoli. “Lo abbiamo scelto perché per noi non ha ancora espresso a pieno le sue potenzialità, può andare in doppia cifra per altri anni. Conosce il campionato italiano e può sviluppare le sue qualità nella nostra squadra”.

Le cifre dell'affare

Infatti, il Bologna ha puntato forte sull'ex viola, prelevandolo in prestito con obbligo di riscatto - scatterà al raggiungimento della salvezza da parte dei rossoblù - per un'operazione complessiva da 20 milioni di euro.