Fabbri: "Io come la mia Fiorentina, ci è mancata la cattiveria. Palladino mi incuriosisce molto"

Alla vigilia delle Olimpiadi il lanciatore del peso e grande tifoso della Fiorentina, Leonardo Fabbri, era certamente uno dei personaggi più attesi. Ma in finale di specialità ha steccato, finendo quinto nonostante avesse le potenzialità per arrivare almeno a medaglia.

“Stagione bellissima”

Ma l'orgoglio rimane: “Ho fatto una stagione bellissima, sto diventando l'atleta che ho sempre sognato di essere” dichiara l'atleta a Corrieredellosport.it.

“Come la Fiorentina…”

E' arrivato in finale ma non ce l'ha fatta a vincere, un po' come la Fiorentina: “Intanto vorrei dire che mi incuriosisce molto Palladino - prosegue - spero possa arrivare un altro attaccante, Kean mi piace e Colpani è bellissimo colpo. Se andasse via Nico mi dispiacerebbe molto e spero che si investa sui giovani. In assoluto quando sei in finale vuoi vincere e portare qualcosa a casa. Ho cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno. Queste gare devi affrontarle come se fossero le ultime e forse un po' di cattiveria è mancata anche a me. Ma non ho rimpianti, mi dispiace, c'era anche la mia famiglia a vedermi”.