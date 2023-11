Su l’Ultimo Uomo, il giornalista Marco D’Ottavi ha analizzato la sconfitta della Fiorentina con la Juventus, soffermandosi sull’interpretazione della gara da parte delle due squadre. Il giornalista ha evidenziato come i bianconeri abbiano avuto la meglio sulla Fiorentina con la loro condotta di gara.

Ecco l’analisi: “Cosa succede quando una squadra che ama crossare incontro una squadra che ama respingere cross? La squadra che ama crossare perde. Fiorentina-Juventus 0-1 è stata a suo modo uno spettacolo, una sfida tra un attacco caotico e una difesa disciplinata, tra la ricerca spasmodica del cross e una certosina della respinta, tra l’attaccare come concetto astratto e il difendere come credo ortodosso.

“Il calcio è semplice, ma a volte anche diabolico. La Fiorentina pensava davvero di segnare così? Dopo la partita Szczesny ha ammesso: ‘abbiamo passato dei momenti difficili per circa 89 minuti’, ma senza nascondere un sottile godimento fisico, come un piccolo orgasmo difensivo. Pardo in telecronaca ha definito quello della Juventus ‘un test di concentrazione folle’, Ambrosini ha parlato di ‘applicazione difensiva feroce’. Si parla spesso di come il gioco della Juventus sia brutto, ma è impossibile non trovare una forma di bellezza nella prestazione di ieri, dopotutto se la verità è bellezza cosa c’è di più vero di un giocatore che si sacrifica in ripiegamento, mettendo il suo corpo tra il pallone e la porta”.

“La Fiorentina ha dominato il pallone, ma non il gioco. La sua migliore occasione è stat su calcio di punizione, ha rischiato più di prendere il secondo che di pareggiare. Dei 50 cross della Fiorentina, 23 sono partiti dal piede di Biraghi, occasioni create: zero. Kostic ha crossato due volte e fatto un assist. Viene da pensare che se si fosse continuato, le statistiche della squadra di Italiano avrebbero continuato a ingrossarsi senza produrre una chiara occasione da gol e che la Juventus avrebbe segnato in contropiede. Chi ha giocato meglio allora?”.