Pioli, il tuo credito è quasi finito. Resta solo il fortino societario

Nelle ultime ore si è tornati a parlare anche della possibilità di un clamoroso esonero di Stefano Pioli dalla panchina della Fiorentina, qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto nella trasferta di San Siro (cosa che ovviamente nessuno si augura).

Pradè è con Pioli

Secondo La Nazione però la situazione non sarebbe questa. Non c'è alcuna notizia che porti in questa direzione. La società ha rinnovato la fiducia nel proprio tecnico. In questo senso contano ancora le parole di Daniele Pradè pronunciate qualche giorno fa: "Stefano è l'unico che può tirarci fuori da questa situazione".

Credito con la piazza in esaurimento

Però è innegabile il fatto che adesso tutti si aspettino una risposta anche da parte del tecnico. Il pericolo, oltre che continuare a vedere una classifica inspiegabile viste le premesse stagionali, è che il credito che vantava con Firenze e i fiorentini si stia pian piano assottigliando.