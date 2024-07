Palladino si coccola i suoi giovani a centrocampo: chi rimarrà alla Fiorentina?

Sono ancora tanti gli assenti al Viola Park, tra chi è impegnato in campo e chi ancora è in vacanza dopo gli impegni con le proprie nazionali. Così Palladino si coccola i suoi giovani al Viola Park nei primi giorni di ritiro estivo.

Le raccomandazioni del tecnico sono soprattutto per Alessandro Bianco e Lorenzo Amatucci, centrocampisti rientrati dai prestiti a Reggiana e Ternana. L'attenzione che Palladino sta ponendo su di loro sa di speranza per entrambi, con la loro presenza che è importante in un reparto dove è rimasto il solo Mandragora.

I prossimi giorni e le prossime amichevoli saranno fondamentali per capire se e chi dei due rimarrà a Firenze per far parte della prima squadra viola.