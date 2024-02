Lo scetticismo della Lega sul Padovani…e non solo

Dopo la risposta dell'Assessore allo Sport Cosimo Guccione durante il Consiglio Comunale, il consigliere di Lega Salvini Firenze Federico Bussolin ha commentato così, in merito ai tema del Padovani, del Franchi e del futuro stadio che ospiterà le gare casalinghe della Fiorentina.

‘Prima c’era la sponsorizzazione per il Padovani, ora non serve più?'

‘Colpo di teatro, si rimescolano un po’ le carte sul tavolo riguardo al Padovani e la questione afferente alla realizzazione dello stadio Franchi. Sono passate un po' di settimane e abbiamo dato ragione alla Fiorentina giocando le partite di campionato e andando di pari passo coi lavori. Sui giornali ho letto che c'era una sponsorizzazione che aggiungeva 5 milioni di euro utili per ampliare la possibilità di spettatori al Padovani, cosa necessaria…oggi non serve più. Poi: partiamo con i lavori, tanto oggi non è necessario avere quel finanziamento pieno di cui si continua a parlare ma che pare non esserci più. Sono preoccupato per il domani".