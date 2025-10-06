Sohm dà forfait: Niente nazionale per il centrocampista della Fiorentina

Tra i giocatori della Fiorentina che andranno a giro con le varie nazionali in queste due settimane, non ci sarà Simon Sohm.

Niente Svizzera

Il centrocampista che era stato convocato per le partite della Svizzera contro la Svezia del 10 ottobre e del 13 contro la Slovenia, non potrà rispondere alla chiamata di Yakin perché è ko dal punto di vista fisico.

Tentativo di recupero nella sosta

L'ex Parma è alle prese con una fascite plantare che non gli ha permesso di essere convocato per la partita che i viola hanno giocato contro la Roma.

Sohm cercherà di approfittare di questa pausa per potersi riprendere e ritornare ad essere a disposizione di Pioli.