L'opinionista e tifoso viola Marco Bucciantini ha parlato a Sky Sport della partita tra Fiorentina e Atalanta e dell'atmosfera che si respira a Firenze, con la squadra sempre più ultima in classifica.

Le considerazioni di Bucciantini

“Da inizio stagione la Fiorentina fa fatica a essere. Vuole essere qualcosa e non riesce a farlo. Non c'è nemmeno una base per misurare i progressi. Ogni minimo passo avanti viene vanificato la partita dopo. E' una squadra paurosa. Il titolo dell'immagine di Dzeko sotto la curva è: “Non vi meritiamo, ma aiutateci”. Ora è tutto difficile a Firenze, poi tutto in uno stadio cantiere…"

Rapporto perso

"La squadra è in difficoltà, la proprietà è distante anche per motivi umani. Per un calciatore di oggi, andare a dialogare con la gente è più difficile. La secolarizzazione del calcio ha fatto perdere il rapporto tra giocatori e tifosi. Ora lo spacco è ampio ed è difficile che il dialogo sia produttivo. Sembra che il confronto è sempre un affronto. Ma come? Con la vita che fate dobbiamo aiutarvi noi tifosi? E' difficile accettarlo. Vanoli ha detto che vuole poco, ma fatto bene. Ma se non trovi nemmeno il buono è difficile. E' entrato bene con i discorsi, ma non c'è nessun segnale positivo dalla squadra".