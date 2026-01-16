Cessioni in vista per una concorrente della Fiorentina in Conference: c'è aria di fine ciclo in casa Crystal Palace?

La Fiorentina, oggi, ha conosciuto il suo futuro in Conference League: affronterà i polacchi dello Jagiellonia nel play-off di febbraio. La squadra viola non ha raggiunto (deludendo le aspettative) le prime otto posizioni, così come il Crystal Palace che dovrà passare da questo turno per gli ottavi, sfidando lo Zrinjski Mostar.

Momentaccio per una concorrente della Fiorentina in Conference

Se la Fiorentina naviga in acque tempestose e ha come priorità la salvezza in campionato, anche il momento delle Eagles è tutt'altro che positivo. L'ultima vittoria è di oltre un mese fa contro il non temibilissimo Shelbourne, proprio in Conference. In campionato la squadra è scivolata al tredicesimo posto dopo un avvio entusiasmante e a gennaio potrebbero arrivare cessioni di peso.

Fine ciclo per il Crystal Palace?

Il Palace ha fatto di tutto per trattenere Marc Guehi, ma il difensore inglese partirà: è tutto fatto per il trasferimento al Manchester City. In più anche il centravanti Jean-Philippe Mateta potrebbe andare via, anche se i britannici lo valutano 40 milioni di euro e non vogliono scendere. Ci prova la Juventus, attualmente in trattativa. Insomma, potrebbero cambiare tante cose entro fine stagione, quando il tecnico Oliver Glasner, con ogni probabilità, saluterà il club.