L'ennesima esclusione di un giocatore che non ha saputo inserirsi nel nuovo contesto

Un'altra esclusione dai convocati della Fiorentina, l'ennesima di fila per M'Bala Nzola.

Motivazioni personali

L'attaccante non è partito, ieri pomeriggio, per Bergamo dove stasera i viola affronteranno l'Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e il club ha nuovamente parlato di generiche ‘motivazioni personali’ alla base della sua esclusione.

Per lo stesso motivo l'angolano non era andato in trasferta a Salerno e non aveva preso parte alla gara di Conference League con il Viktoria Plzen, mentre contro il Genoa non aveva preso parte al match per un ‘affaticamento muscolare’.

Inserimento mancato

Niente specifica su quali sarebbero queste motivazioni personali, però al di là delle formule diplomatiche, si capisce bene che questo non è un momento felice per il giocatore e si capisce anche il fatto che non ha saputo inserirsi al meglio in questo nuovo ambiente, praticamente dal suo arrivo.