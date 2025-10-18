Un simpatizzante, o magari un'influenza indiretta ma comunque esistente, insospettabile per i colori viola è quella raccontata da Raymond Domenech, ex ct francese ai tempi del Mondiale azzurro del 2006. A La Gazzetta dello Sport, Domenech ha raccontato del suo amore di gioventù per l'Italia, con amici dalle chiare origini nostrane:

"Lo sono tutt’ora, Nicola Saccinto e Patrick Baldassara. I Saccinto erano pugliesi, d’estate attraversavamo l’Italia in Fiat 850 per andare al mare a Bari. Sul retrovisore c’era il gagliardetto della Fiorentina. La mia prima moglie era una D’Orefice. La mia attuale compagna ha origini italiane. Adoro l’Italia, paese bellissimo con le sue contraddizioni ed esuberanze, come me. Mi piace provocare ma con gli italiani si scherza con rispetto. Però non ditemi che Sinner è italiano: è austriaco! (ride ndr).