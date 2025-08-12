Un ultimo test prima dei playoff di Conference League. Ma Fiorentina-Viareggio si giocherà a porte chiuse

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, prima dei playoff di Conference League la Fiorentina svolgerà altre due amichevoli al Viola Park: una contro la Japan University mentre l'altra, ed è la novità, contro il Viareggio. Quest'ultima sfida si terrà domenica 17 agosto, con orario ancora da definire.

Allenamento congiunto

Tuttavia non si tratterà di un'amichevole ufficiale, bensì di un cosiddetto allenamento congiunto. In virtù di questo, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, la partita tra Fiorentina e Viareggio sarà a porte chiuse e non ci sarà possibilità per i tifosi di assistervi.