E' stato sufficiente che qualcuno ventilasse l'arrivo in società di una figura competente e la Fiorentina è tornata a vincere.

Magari è stata solo una coincidenza. Magari i calciatori hanno capito che è in arrivo qualcuno in grado di capire il mondo del calcio. Un mondo all'interno del quale gli improvvisati, come l'attuale dirigenza della società viola, fanno la figura degli... improvvisati.

Personaggio navigato che è finito pure sugli scogli

Paratici è sicuramente un personaggio navigato in quel mondo. Eccome se è navigato! Qualche volta è finito pure sugli scogli. Trenta mesi di squalifica per le plusvalenza false quando era alla Juventus non sono una condanna di poco conto. Ricordate come commentarono i tifosi viola quella sentenza, nei confronti di un dirigente dell'odiata strisciata? C'è chi offrì da bere per festeggiare.

Era meglio senza macchia e senza paura ma…

Paratici ha scontato la sua pena e ha diritto a nuove opportunità. Tuttavia posso dire che mi sarebbe piaciuto un direttore sportivo, oltre che bravo nel suo mestiere (e Paratici certamente lo è), senza macchia e senza paura? Il problema è che le condizioni di salute, la miopia calcistica e la presunzione strabordante del presidente Commisso hanno portato la Fiorentina in una situazione disperata. Il primo salvagente andava preso al volo, prima di affogare.

Quindi do il benvenuto a Paratici. Anche se lo dico turandomi il naso – come tanto tempo fa Indro Montanelli disse di fare votando DC, pur di non far vincere i comunisti. Chissà se basterà a salvarci dal dover festeggiare il centenario in serie B.

Auguri di un sereno Natale a tutti i lettori.