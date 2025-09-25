​​

Prandelli: "Mi incuriosisce la Fiorentina, nonostante i risultati. Pioli bravo, uscirà da questa situazione"

Redazione /

Sono diverse, le squadre che incuriosiscono l'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli. Di queste realtà ne parla in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport

Tra queste c'è anche “la Fiorentina di Pioli - dice Prandelli - nonostante questi risultati: ma Stefano è bravo, ne verrà fuori”. 

Prandelli poi aggiunge che “c'è da verificare anche la Juve, che resta sempre la Juve, non ci sbagliamo. E diamo a Chivu un periodo di assemblaggio per le sue teorie: si prenderà l'Inter”. 

