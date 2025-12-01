La Nazione: Tregua squadra-tifosi, un patto per la salvezza

“Terrore viola. L'ultimo patto” Scrive in prima pagina il QS de La Nazione riferendosi al confronto fra la squadra e la tifoseria al termine della partita persa dalla Fiorentina contro l'Atalanta.

Pagine 2

Le pagine dedicate ai colori viola si aprono con un pezzo dal titolo: “Un'altra maledettissima domenica” e ancora nel sottotitolo “Palo di Kean, segnali preoccupanti. E ora l'inferno è sempre più vicino”.

Pagine 4-5

Spazio alle parole di Vanoli a pagina 4: “Confronto positivo, ora le partite vere”. In taglio basso La Nazione guarda già alla prossima sfida: “Niente pausa, tutti al Viola Park. Sabato c'è il Sassuolo”. Infine, a pagine 5, il confronto fra la squadra e la curva: “Tregua squadra-tifosi. Dzeko col megafono, patto per la salvezza”.