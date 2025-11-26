La Gazzetta dello Sport: L'ultima chiamata per Dzeko
Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.
Pagina 26
Il titolone scelto dalla ‘rosea’ è: “Dzeko ultima chiamata”. E ancora: “Fiorentina di coppa Vanoli punta su Edin per la svolta e i gol”. Sommario: “Domani sera contro l'AEK ampio tunrover C'è il bosniaco che ha segnato solo in Europa”.
I cori? Davvero cari
In breve leggiamo anche: “Cori anti-Vlahovic una multa di 20 mila euro”. E: “Passi avanti per i rinnovi di Dodò e Fortini”.
