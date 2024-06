La probabile formazione della Fiorentina: tanti titolari pronti ai saluti. Christensen in porta, si rivede Castrovilli?

Dopo la cocente sconfitta in finale di Conference League contro l'Olympiakos ad Atene, la Fiorentina chiude la stagione contro l'Atalanta in una partita sostanzialmente inutile per concludere il percorso in Serie A. Con i bergamaschi sicuri della Champions e i viola ottavi e in Conference, Italiano è pronto a mettere in campo chi non ha giocato la finale.

In porta Christensen, in difesa Kayode, Ranieri, Comuzzo, Parisi. In mediana la coppia Duncan e Maxi Lopez, mentre davanti a loro Ikonè, Beltran e Castrovilli. Davanti assente Nzola e spazio a Belotti. La sensazione è che per tanti sarà l'ultima partita in viola.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Christensen, Kayode, L.Ranieri, Comuzzo, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikonè, Beltran, Castrovilli; Belotti.