Firenze si tinge di viola! I monumenti della città illuminati per il centenario della Fiorentina - FOTO

In occasione del compleanno della Fiorentina, che quest'anno arriva alla cifra tonda dei 100 anni, alcuni dei più famosi monumenti cittadini sono stati illuminati di viola.

Tante iniziative

E' una delle tante iniziative che la società ed il comune stanno organizzando per questo giorno di festa. Nella giornata di oggi sono state svelate infatti anche le due installazioni che il club ha commissionato per omaggiare la storia della squadra.

Monumenti illuminati

Sono tanti i monumenti illuminati di viola: dal David al Biancone, dalle porte delle vecchie mura allo stadio Artemio Franchi.