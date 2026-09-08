Oulai, apprensione per l’infortunio: ecco quanto può stare fuori

La Fiorentina, tra gli altri problemi, deve fare i conti con l’infortunio di Christ Inao Oulai. Il centrocampista ivoriano si è fermato durante la sfida contro il Torino di sabato scorso, lasciando il campo dopo appena 24 minuti per un problema muscolare. I primi accertamenti hanno dato come responso un guaio riportato al retto femorale della coscia destra.

Esami ieri

Oulai si è sottoposto agli esami nella mattinata di lunedì, facendo poi ritorno al Viola Park. Al momento la Fiorentina non ha però comunicato pubblicamente una diagnosi dettagliata con tempi certi di recupero.

Venezia fortemente a rischio, poi…

La sua presenza contro il Venezia è fortemente a rischio e le previsioni più prudenti indicano la possibilità che salti anche Pisa in Coppa Italia e Napoli in campionato.