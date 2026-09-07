Corriere Fiorentino: Oulai stop, il centrocampo è già corto. Il rebus non ancora sciolto
Tre pagine sulla Fiorentina presenti sul Corriere Fiorentino di oggi.
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In primo piano c'è: “Grosso colpo di scena”. Ovvero: “L’allenatore esonerato alle 23.30 dopo una giornata passata a ribadire la fiducia. Adesso si apre la caccia al sostituto".
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Qui leggiamo: “Qualche lacuna e zero leader,i primi nodi di un mercato(da valutare in prospettiva)”. Sottotitolo: “Una rivoluzione con tanti giovani e alcune pecche. Che ora pesano”. In taglio medio: “Commisso resterà fino a fine mese”.
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Sulla squadra: “Oulai stop, il centrocampo è già corto E in regia rebus non ancora sciolto”. Sottotitolo: “Reparto in difficoltà, anche numericamente con 5 giocatori per 6 posti. Emergenza per Venezia”.
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