​​

header logo

Corriere Fiorentino: Oulai stop, il centrocampo è già corto. Il rebus non ancora sciolto

Redazione /
Corriere Fiorentino
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Tre pagine sulla Fiorentina presenti sul Corriere Fiorentino di oggi. 

Pagina 2

In primo piano c'è: “Grosso colpo di scena”. Ovvero: “L’allenatore esonerato alle 23.30 dopo una giornata passata a ribadire la fiducia. Adesso si apre la caccia al sostituto". 

Pagina 3

Qui leggiamo: “Qualche lacuna e zero leader,i primi nodi di un mercato(da valutare in prospettiva)”. Sottotitolo: “Una rivoluzione con tanti giovani e alcune pecche. Che ora pesano”. In taglio medio: “Commisso resterà fino a fine mese”. 

Pagina 4

Sulla squadra: “Oulai stop, il centrocampo è già corto E in regia rebus non ancora sciolto”. Sottotitolo: “Reparto in difficoltà, anche numericamente con 5 giocatori per 6 posti. Emergenza per Venezia”. 

Notizie correlate
💬 Commenti (3)