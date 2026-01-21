Lesione muscolare per Parisi: gli esami dopo Bologna e il report medico della Fiorentina

Durante Bologna-Fiorentina, nei minuti finali, Fabiano Parisi ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un infortunio accusato al bicipite femorale sinistro. Gli esami hanno rilevato una lesione di primo grado: nulla di particolarmente grave, ma il calciatore rimarrà indisponibile per qualche settimana. Di seguito il report medico del club.

Parisi si fa male: il report medico

ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di ieri, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico -strumentali a seguito dell’infortunio occorso nella gara di campionato Bologna-Fiorentina.

Lesione di primo grado

Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.