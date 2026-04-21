Thauvin rinasce in patria: “Potevo andare alla Fiorentina ma sono finito al Lens… e sono molto felice”

Florian Thauvin, fantasista francese campione del Mondo 2018 ed ex capitano dell'Udinese, che lo ha ceduto al Lens la scorsa estate, ha parlato a L'Equipe svelando anche alcuni retroscena della sessione di mercato estiva.

Ecco parte delle dichiarazioni del classe ’93 transalpino: “È stato facile ambientarmi al Lens, vengo da una famiglia umile. Ho detto subito ai ragazzi che dal momento in cui sono arrivato sarebbero stati la mia famiglia e per la famiglia si lotta".

‘Poteva andare alla Fiorentina, poi…’

"Non vedo perché non dovrei restare qui. Poi nel calcio è sempre difficile fare progetti. L'estate scorsa era previsto che rimanessi all'Udinese o che andassi alla Fiorentina, e alla fine non è successo né l'uno né l'altro; sono finito al Lens. Quello che posso dire è che sono molto felice qui, le cose stanno andando incredibilmente bene".

Grande stagione per il mancino francese

Eh sì, le cose stanno andando davvero bene per Thauvin ed i giallorossi: il Lens è secondo con un punto in meno e una partita giocata in più rispetto al PSG capolista. E Thauvin? ha messo assieme ben 10 goal e 7 assist in stagione.