Mauro: "Non è stato furbo per la Juventus mandare via Fagioli e Kean"

L'ex giocatore della Juventus Massimo Mauro ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Fra i tenti temi trattati anche il rimpianto per alcuni ex giocatori della Juventus che oggi vestono la maglia della Fiorentina, proprio mentre la sfida fra le due squadre si avvicina.

Riferimento per i giocatori italiani

“La Juventus non è più un riferimento per i giocatori forti italiani e deve tornare a esserlo: c'è un grandissimo settore giovanile che però ha perso i giocatori quando sono diventati bravi. Marchisio, per esempio, ha giocato una vita alla Juventus".

Il rimpianto per alcuni giocatori viola

"Fagioli, Kean, Rovella... A vedere la squadra di adesso, non è stato molto furbo mandarli via. La Juventus ne ha troppo pochi, deve tornare a costruirli o trovarli, ma non è così semplice. Comolli, Chiellini e gli altri hanno un compito difficilissimo”.