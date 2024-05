La Nazione: Una pratica da archiviare subito per la Fiorentina

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina c'è questo titolo: "Febbre finale Firenze sogna".

Si apre con: “Final countdown, è febbre a 90° Esauriti tutti i biglietti per Atene Più di 21mila (per ora) al Franchi E anche il Viola Park apre le porte”. Sottotitolo: “Città in fibrillazione, la società ha deciso di utilizzare lo stadio Curva Fiesole. Corsa all’ultimo ticket”.

Altro tema: “Domani la gara di Cagliari Europa, altro match point Ma per centrare l’obiettivo possono bastare 2 pareggi”. Sottotitolo: "La missione viola: archiviare subito la pratica e poi pensare solo alla finale". Di spalla: “La formazione dell’Unipol Domus Arena Rotazione sì, ma ponderata Ranieri e Kayode pronti dal 1’”.