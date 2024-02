Nel pomeriggio di domani si giocherà un test amichevole fra Italia ed Irlanda femminile, a partire dalle ore 18:15, al Viola Park di Bagno a Ripoli. Il CT della Nazionale Andrea Soncin ha parlato anche del centro sportivo della Fiorentina, da Italpress:

“Il Viola Park è un modello sullo stile di quello che si può ritrovare in altri club a giro per l’Europa. Grande merito della Fiorentina nell’andare a sviluppare questo impianto che sta alla base di qualsiasi evoluzione sportiva di un club, così da poter garantire non solo alla prima squadra maschile, ma a tutta la filiera dei settori giovanili, e le squadre femminili, di potersi allenare in contesti di alto livello”.