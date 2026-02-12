Felipe Melo: "Penso alla Fiorentina, sono stato benissimo ogni giorno. Mutu il più forte, Prandelli un maestro tatticamente"

Alla Fiorentina Felipe Melo non è che ci sia stato molto ma ha sempre parole d'apprezzamento sia per la squadra che per la città.

Intervistato da Tuttosport ha mantenuto questa sua ‘tradizione': “Ogni giorno, da voi (in Italian ndr) sono stato benissimo: è un pensiero fisso. Penso alla Fiorentina, alla Juve, all’Inter. Sono stato bene ovunque, pur con alti e bassi. Ho vissuto tanti momenti, un giorno tornerò e lo farò da allenatore”.

Mutu

Sui compagni di squadra più forti ha risposto: “Mutu alla Fiorentina, Buffon, Chiellini, Del Piero e Cannavaro alla Juve. Tutti fortissimi, tutti leggendari per la carriera che sono riusciti a fare”.

Prandelli

Ora studia per diventare allenatore: “Spero di poter prendere un po’ da Prandelli, che tatticamente era un maestro. E poi Mancio: c’è sempre stato un rapporto splendido con lui. Aggiungo anche Unai Emery e Fernando Diniz, che ora è al Vasco da Gama. Vorrei essere un mix di tutti loro”.