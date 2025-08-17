Christian Brocchi, ex calciatore - anche della Fiorentina - e oggi allenatore, ha parlato a Radio Serie A delle sue previsioni in vista del prossimo campionato di Serie A che sta per iniziare. Tra queste, ha trovato spazio anche la Fiorentina.

“La Fiorentina di Pioli mi piace per due motivi: in primis perché lo scorso anno aveva già un potenziale da prime quattro, anche se poi per vari motivi non è riuscita a centrare l’obiettivo, e poi per la presenza di Pioli, che torna con un valore diverso rispetto alla prima avventura in viola, avendo vinto e fatto ulteriore esperienza all’estero. Firenze è stupenda, calorosa, appassionata, ma non semplice da gestire. Pioli in questo momento ha tutte le carte in regola per fare bene”