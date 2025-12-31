Le tante operazioni che farà il duo Paratici-Goretti. La lunga lista di quelli con la valigia in mano
Nel corso del mercato invernale, che sta per prendere il via, la Fiorentina farà sicuramente diverse operazioni. Andare in doppia cifra tra acquisti e cessioni dovrebbe essere un fatto facile, quasi scontato, per il duo composto da Paratici e Goretti.
Via subito
In particolare ci sono già tanti calciatori con la valigia in mano. Ci sono Richardson (Nizza probabile nuova destinazione), Dzeko (Genoa e Cagliari interessati), Pablo Mari, Nicolussi Caviglia (che piace molto al Cagliari).
Gli altri della lista
Ma non finisce qui, perché potrebbero andarsene anche Viti e Kouame. Ha salutato Sabiri che ha lasciato Firenze, mentre Infantino è d'accordo con l'Argentinos Juniors. Non potrà invece andarsene Piccoli, perché ha già giocato due squadre diverse da inizio stagione (Cagliari e Fiorentina). Al massimo dunque, per ragioni regolamentari, potrebbe tornare in Sardegna, ma non è un'ipotesi che trova riscontro.