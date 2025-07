Lucchesi ci sarà al Viola Park, ma il futuro è in prestito. Lo seguono due squadre

Dopo un'annata in prestito tra le file della Reggiana in Serie B, Lorenzo Lucchesi è tornato alla Fiorentina. Il suo futuro, tuttavia, dovrebbe essere altrove, rientrando in quel gruppo di giocatori che potrebbe partire in prestito.

In difesa, infatti, il sovraffollamento è tanto e la società viola vuole sfoltire la rosa. In ogni caso Lucchesi inizierà il ritiro al Viola Park con i compagni di squadra, ma su di lui c'è l'interesse di Sampdoria e Cremonese, ma non solo. In attesa di conoscere quello che sarà il giudizio di Pioli. Lo scrive tuttomercatoweb.com.