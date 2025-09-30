"Beltran è un'opzione"... E continua a esserlo! Ancora partenza dalla panchina per l'ex viola con il Valencia
Ancora una volta rimandato l'esordio da titolare di Lucas Beltran con la maglia del Valencia, che alle 20.00 scenderà in campo per la gara di campionato contro il Real Oviedo.
Niente titolarità
Quarta partita senza titolarità per l'ex attaccante della Fiorentina passato in giallorosso nell'ultimo giorno di mercato estivo. E pensare che l'attaccante era una priorità per il mercato del Valencia.
"Beltran è un'opzione"
Sui social qualche tifoso reclama per lui una maglia da titolare, ma per il momento per il tecnico Corberan l'argentino "è un'opzione", come ha detto di recente. E continua ad esserlo a quanto pare.
💬 Commenti (5)